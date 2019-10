Nach diesem Eingriff war Lisa und Lena (17) nur bedingt zum Lachen zumute! Auf ihren Social-Media-Profilen stehen die blonden Twins für gute Laune und lustige Einfälle – auch wenn sie in den vergangenen Monaten mit Moderationen, erwachsenen Magazin-Covern und Schauspieljobs ihr Portfolio gehörig ausbauten. Dass in den Teens trotzdem noch echte Scherzkekse stecken, zeigten sie nun ausgerechnet in einem schmerzvollen Moment: Nach einer Zahn-OP konnte Lisa noch herumalbern, während ihre Zwillingsschwester gehörig litt!

In einem neuen Instagram-Post erklärten die 17-Jährigen am Donnerstag, dass ihnen am Morgen die Weisheitszähne gezogen worden seien. Der Beitrag hält dabei nicht nur Fotos von den beiden mit geschwollenen Backen bereit, sondern auch ein Video, das die Follower amüsiert. In dem Clip lacht Lisa und filmt Lena, die platt auf der Couch liegt. "Ich mag eure zwei Stimmungen: Lena ist traurig und schläfrig, Lisa dreht Videos und lacht", kommentierte ein User das Posting. Daneben tummeln sich jede Menge Genesungswünsche, unter anderem von den Netz-Kollegen Chany Dakota und Marcus & Martinus.

Am Abend zuvor hatten Lisa und Lena noch gut gelaunt Insta-Storys mit Musik geteilt – inklusive Reaktionen auf ihren ersten großen Schauspieljob. Am Mittwoch lief der Film "Was wir wussten" mit den beiden Nachwuchstalenten in den Hauptrollen im TV. Vielleicht war dies der erste Schritt in Richtung ihres Tatort-Traumjobs?

Bieber, Tamara Lisa und Lena bei der Aufzeichnung von "Klein gegen Groß"

Instagram / lisaandlena Lisa und Lena im Februar 2019

NDR/Wolfgang Ennenbach Lisa und Lena in einer Filmszene aus "Was wir wussten" (2019)

