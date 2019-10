Daniela Katzenberger (33) hat messerscharfe Klauen gegen ihre Hater! Die und ihre Fans unterhält die Kultblondine regelmäßig via Social Media mit amüsanten Beiträgen. Dabei scheut sie sich auch nicht, sich selbst aufs Korn zu nehmen. Vor ein paar Tagen zeigte sie ihrer Community ihr Führerschein-Foto, auf dem sie mit etwas zu hohen Augenbrauen und XXL-Wimpern zu sehen ist. Getreu dem Motto "Mehr ist mehr!" posiert sie nun mit mega-langen Fingernägeln!

Auf Instagram veröffentlichte Dani ein Foto von sich mit roten Krallen, die an die Messerklingen-Finger der Horrorfigur Freddy Krueger erinnern. "Da sich einige immer wieder über meine Fingernägel empören – auch im letzten Post!", spielte sie auf den Führerschein-Beitrag an, in dem ihr Daumen zu sehen ist. Anschließend scherzte die Frau von Lucas Cordalis (52): "Und auch, wenn es im ersten Augenblick aussieht wie immer: Ich kann auch dezent!"

Nicht nur ihre Fans amüsieren sich über das Nagel-Motiv. Auch Katzen-Mama Iris Klein (52) hinterließ mehrere lachende Emojis auf einmal. Ein Fan schloss sich den ironischen Worten der 33-Jährigen an: "Endlich mal dezent! Vorher die Länge ging ja mal gar nicht. Du siehst viel natürlicher aus."

ActionPress Robert Englund als Freddy Krueger und Monica Keena als Lori in "Freddy vs. Jason"

ActionPress TV-Ulknudel Daniela Katzenberger

ActionPress Daniela Katzenberger zu Besuch im Smyths Toys Superstore in Köln

