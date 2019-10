Marie Nasemann (30) ist schwanger! Das verkündete das Model am Donnerstag via Social Media – und zwar mit dem ersten Ultraschallbild. Das strahlende Lächeln auf dem Foto lässt keinen Zweifel: Die werdende Mama und ihr Partner Sebastian können ihr Glück kaum fassen und freuen sich riesig auf ihr Baby. Auch Maries Model-Kolleginnen sind ganz aus dem Häuschen und gratulieren ihr zur freudigen Nachricht.

Innerhalb weniger Minuten nach der Veröffentlichung hatte der Instagram-Beitrag schon über 9.000 Likes und zahlreiche Kommentare ergattert. Unter anderem gibt es von Rebecca Mir (27), Barbara Meier (33) und Cathy Hummels (31) ein "Herzlichen Glückwunsch". Lena Gercke (31) findet den Post "mega" und auch Lea van Acken und Yvonne Catterfeld (39) freuen sich mit Marie.

"Das ist einfach soooooo geil. Love you", schreibt Evelyn Weigert unter das Bild. Die Moderatorin erwartet gerade selbst ihr erstes Kind und teilte erst am Mittwoch ein gemeinsames Foto mit Marie. Da ahnte aber noch niemand, dass auch die 30-Jährige schwanger ist. "Finde meine Pose auf diesem Bild richtig cool, wie ich so lässig und grazil auf dem Stuhl sitze und einfach wirke. Marie macht das Foto leider etwas kaputt, sie sieht halt aus wie ein fetter Sack Kartoffeln neben mir, aber gut.... Sie wollte unbedingt mit aufs Bild", witzelte die Blondine.

Instagram / marienasemann Marie Nasemann mit ihrem Partner Sebastian

ActionPress/Georg Wenzel Cathy Hummels bei der Verleihung der Goldenen Henne in Leipzig

Instagram / evelynweigert Evelyn Weigert und Marie Nasemann in Berlin

