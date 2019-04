Hailey Bieber (22) platzt der Kragen! Seit ihrer Hochzeit mit Justin Bieber (25) im Herbst vergangenen Jahres muss sich das Model immer fiesere Kommentare anhören. Eingefleischte Beliebers werfen der Blondine regelmäßig vor, nicht gut genug für den Sänger zu sein – sie wünschen sich stattdessen dessen Ex-Freundin Selena Gomez (26) an seiner Seite zurück. Nach einer Flut von Hate-Kommentaren reichte es Hailey jetzt: Sie wies ihre Kritiker mit einer Ansage in die Schranken!

Unter einem Instagram-Schnappschuss, auf dem die Laufstegschönheit mit dem Biebs zu sehen ist, tummelten sich unzählige gemeine Kommentare. "Er wird dich eines Tages verlassen und zu Selena zurückkehren", "Du wirst nie wie Selena" oder "In allem, was sie tut, imitiert sie Selena, sogar auf ihren Fotos", waren nur drei der negativen Urteile. Zu viel für Hailey: In ihrer Story schoss sie nun gegen die Hater. "Ihr kleinen Internet-Trolle. Ihr müsst echt lernen, nach vorn zu schauen. Wir sind Erwachsene, die Besseres zu tun haben, als ihre Zeit damit zu verschwenden, Dinge zu erklären, nur damit ihr mit euren wahnhaften Fantasien aufhört", schrieb die 22-Jährige. Sie werde sich von "obsessiven Fremden" nichts über ihren eigenen Mann sagen lassen: "Wenn ihr über den Ehemann von jemandem reden wollt, holt euch euren eigenen."

Erst vor wenigen Wochen hatte Justin seine Fans darum gebeten, den Hate gegen seine Frau sein zu lassen: "Hailey ist meine Braut. Wenn du das nicht gut findest oder unterstützt, bedeutet das, dass du mich nicht unterstützt."

Getty Images Selena Gomez im April 2019

Anzeige

Getty Images Hailey und Justin Bieber bei den NHL Stanley Cup Play-offs

Anzeige

Getty Images Hailey Bieber im November 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de