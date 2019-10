Sophia Vegas (32) planscht mit ihrer Tochter! Zu Beginn des Jahres hat ihre kleine Amanda das Licht der Welt erblickt – seither versorgt die TV-Bekanntheit ihre Fans immer wieder mit süßen Baby-Updates. Erst vor wenigen Wochen freute sich die Blondine bereits über die ersten Mini-Gehversuche ihres Sprosses. Jetzt ist der Wonneproppen schon acht Monate alt – und übt sich als süße Wassernixe.

"Da unser Töchterchen nun schon acht Monate alt ist, fühle ich mich sicher mir ihr im Pool zu planschen", freut sich die Ex-Frau von Bert Wollersheim (68) auf Instagram und postet eine Reihe von Bildern, die sie mit Amanda und ihrem Mann Daniel Charlier beim Wasserspaß zeigen. Nachdem es für das Baby zuerst in den eigenen Mini-Pool gegangen war, durfte sie in den Armen ihrer Mama auch den ersten Ausflug in das große Schwimmbecken wagen. "Momente die einfach unglaublich schön sind. Amanda ist schon jetzt eine richtige Wassermaus", zeigt sich Sophia total happy – denn ihr Nachwuchs scheint das Bad tatsächlich zu genießen.

Nicht ganz ein Jahr nach der Entbindung hat die 32-Jährige selbst auch allen Grund zur Freude. In ihrem Badeanzug macht sie bereits jetzt wieder eine Top-Figur. "Keine Ausreden an uns Frauen. Wer Babys bekommen kann, hat auch die nötige Disziplin, sich richtig zu ernähren und sich wieder in Form zu bringen", erklärte sie in diesem Zusammenhang im September und freute sich, so schnell wieder ihren knackigen Body präsentieren zu können.

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und ihre Familie

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und ihre Tochter

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und ihre Tochter Amanda

