Mit diesem Ratschlag zieht Sophia Vegas (32) den Hass ihrer Fans auf sich! Zu Beginn des Jahres hat die TV-Berühmtheit ihre kleine Tochter Amanda zur Welt gebracht und arbeitet seither hartnäckig an ihrem After-Baby-Body. Schon knapp zwei Monate nach der Geburt waren einige Schwangerschaftskilos gepurzelt und Sophia hatte ihr Traumgewicht fast erreicht. Jetzt ist sie mit ihrer Figur offenbar wieder total zufrieden und will auch anderen Frauen im Netz Mut zusprechen. Dieser Schuss ging allerdings nach hinten los – ihre Follower sind total sauer.

"Keine Ausreden an uns Frauen. Wer Babys bekommen kann, hat auch die nötige Disziplin, sich richtig zu ernähren und sich wieder in Form zu bringen", schreibt die Blondine auf Instagram zu einem heißen Pärchen-Pic mit Freund Daniel Charlier. Auf dem Urlaubsschnappschuss präsentiert die sexy Mama ihren knackigen Hintern und ihre Mega-Oberweite. Die Netz-Community ist von der zugehörigen Aussage überhaupt nicht begeistert. "Das sagt die Dame, die sich die Rippen entfernen lässt um so schlank, wie möglich auszusehen" oder "Und das von einer Frau, die alles an sich hat machen lassen. Was hast du denn durch Disziplin geschafft?", wettern die User unter dem Beitrag.

Für den Traum der XXS-Taille und des perfekten Körpers hat sich die Ex-Frau von Bert Wollersheim (68) tatsächlich schon mehr als einmal unters Messer gelegt. Nachdem sie sich zwei Rippen hatte entfernen lassen, hat sie sich im letzten Jahr beispielsweise auch von überschüssiger Haut getrennt, die auf eine frühere Gewichtsabnahme zurückzuführen war.

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und ihre Tochter Amanda im Juni 2019 in Beverly Hills

Anzeige

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und Daniel Charlier, September 2019

Anzeige

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de