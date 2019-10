Miley Cyrus (26) und Cody Simpson (22) schweben gerade im siebten Himmel – für den Sänger könnte das aber ein Nachspiel haben. Schon kurz nachdem Miley im Sommer ihre Trennung von ihrem Ehemann Liam Hemsworth (29) bekannt gegeben hatte, datete sie den Blondschopf. Der vermutet jetzt aber, dass er sich durch seine neue Liebe in seinem Heimatland Australien unbeliebt machen könnte. Die dortigen Fans sollen zu Landsmann Liam halten.

Wie ein Besucher eines Schwimmbads in Sydney gegenüber Daily Mail berichtet hat, habe der Musiker dort einem Freund am Telefon ein Beziehungs-Update gegeben. "Ich hab' hier Probleme wegen ihres Ex. Weißt du, ihr Ehemann ist Australier", soll der 22-Jährige während des Gespräches ausgeplaudert haben. Ob dieser Fakt auch Grund für die ersten Streitereien der beiden Turteltauben waren? Wie die Quelle dem Telefonat ebenfalls entnehmen konnte, soll Cody sich über seine Liebste ziemlich aufgeregt haben: "Wir hatten nicht wirklich eine Diskussion, aber sie hat einfach abgeblockt."

Obwohl die Community offenbar noch immer auf ein Liebes-Comeback des einstigen Traumpaares hofft, ist dieses Thema auch für Liam mittlerweile erledigt. Seit wenigen Tagen wird der Hottie immer häufiger mit Model Maddison Brown (22) gesichtet – und wurde bereits knutschend und Händchen haltend erwischt. "Es hat ja schon in der Öffentlichkeit gegenseitige Liebesbekundungen gegeben – also er ist definitiv interessiert, aber er lässt sich Zeit", erklärte ein Freund gegenüber People.

Splash News Sänger Cody Simpson

Instagram / codysimpson Musiker Cody Simpson

Instagram / liamhemsworth Schauspieler Liam Hemsworth

