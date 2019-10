Diese beiden sich unzertrennlich! Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass das Hollywood-Traumpaar Miley Cyrus (26) und Liam Hemsworth (29) getrennte Wege geht. Kurze Zeit später tauchten dann schon die ersten Knutschbilder von der Sängerin und Kaitlynn Carter auf. Aber auch diese Zeiten sind mittlerweile schon wieder längst vorbei. Aktuell turtelt Miley höchst intensiv mit Cody Simpson (22). Und offenbar können sie gar nicht genug voneinander bekommen: Das Duo wurde nun beim ganz alltäglichen Kaffee-holen abgelichtet!

Diese glücklichen Gesichter sprechen wohl Bände! Im legeren Look spazierten Miley und Cody nun durch die Straßen von Studio City in Kalifornien – und legten einen kleinen Stopp bei Alfred Coffee ein. Auffällig an den brandneuen Paparazzi-Aufnahmen: Anders als auf den Pärchen-Selfies halten die zwei einen ungewöhnlich großen Sicherheitsabstand. Während Cody dicht an der Straße entlangläuft, nutzt Miley eher die Innenseite des Bürgersteigs. Nichtsdestotrotz scheinen die beiden mächtig Spaß zu haben: Die Musiker strahlen bis über beide Backen!

Wie nahe sich die Verliebten bereits stehen, bewies das Duo in den vergangenen Tagen immer wieder. Wenige Stunden zuvor zeigten sie sich zusammen beim Tätowierer. Auch wurde schon darüber spekuliert, dass die beiden bereits zusammengezogen sein könnten. Codys Schwester plauderte über die Beziehung aus: "Es ist sehr neu, aber sie haben Geschichte miteinander. [...] Sie wirken sehr glücklich und sehr verliebt."

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus und Cody Simpson im Oktober 2019

Backgrid/ ActionPress Cody Simpson im Oktober 2019

Backgrid/ ActionPress Cody Simpson und Miley Cyrus in Studio City, Kalifornien

