Die Anzeichen verdichten sich! Eigentlich ist Julia Prokopy (24) gerade auf Liebessuche bei Bachelor in Paradise. Doch bei den Dreharbeiten vor einigen Wochen scheint die Beauty ihren Mr. Right nicht gefunden zu haben. Stattdessen könnte sie mit Nico Schwanz (41) angebandelt haben. Das Male-Model postete am Donnerstag ein vielsagendes Foto von zwei Händen, auf dem Julias Fingernägel zu erkennen sind. Doch das könnte nicht der einzige Beweis sein. Ein Promiflash-Insider weiß: Die beiden sollen schon viel intimere Zärtlichkeiten als nur Händchenhalten ausgetauscht haben.

Wie Promiflash von einem Augenzeugen erfuhr, traf sich das Paar in spe wohl vor gut einer Woche mit einer weiteren Person in einem Kölner Hotel in der Nähe des Heumarkts: "Nico und Julia lachten sehr viel und wirkten vertraut. An der Hotelbar küssten sie sich... Julias Begleitung wusste anscheinend von beiden." Nachdem die drei zusammen ein Gläschen tranken, verließen die beiden Damen den Blondschopf. Dann soll es zu einer innigen Verabschiedung gekommen sein: "Nico und Julia verabschiedeten sich im Foyer, direkt am Hauptausgang mit zärtlichen Zungenküssen. Die Begleitung von Julia sang einen kleinen Song. Ich glaube, es war 'Love Is in The Air'", berichtete die Quelle weiter.

Tatsächlich scheinen die beiden TV-Persönlichkeiten schon länger miteinander anzubandeln. Der einstige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer und die Ex-Der Bachelor-Kandidatin folgen sich seit einiger Zeit auf Instagram. Dort likte Nico einige der aktuelleren und freizügigeren Postings des Wiesn-Playmates von 2018.

Instagram / nicoschwanz Nico Schwanz' Beziehungsverkündung auf Instagram

Anzeige

Getty Images Nico Schwanz bei der Berlin Fashion Week

Anzeige

Instagram / julia_prokopy Julia Prokopy, ehemalige Teilnehmerin bei "Der Bachelor" und "Germany's next Topmodel"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de