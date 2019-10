Ein Hoch auf Kronprinzessin Elisabeth Thérèse Marie Hélène (18) von Belgien! Gestern ist die zukünftige Regentin volljährig geworden. Zu diesem feierlichen Anlass nahm sich die älteste Tochter von König Philippe nun eine Auszeit von ihrem Elite-College in Großbritannien und reiste nach Hause – wo heute ein pompöses Fest zu ihren Ehren stattfinden wird! Das Spektakel wird sogar im belgischen Fernsehen übertragen. Doch schon vorab konnten die Fans jetzt einen Blick auf den Ehrengast erhaschen: Der Königspalast veröffentlichte eine bezaubernde Bilderreihe des Geburtstagskinds!

Die Fotos wurden auf dem offiziellen Instagram-Account der belgischen Blaublüter gepostet – und zeigen die vielen Facetten der 18-Jährigen: Auf dem ersten Bild posiert Elisabeth in einem hübschen roten A-Linien-Kleid neben ihrem stolzen Vater. Die beiden sollen ein sehr enges Verhältnis haben. Auf dem zweiten Bild schreitet die zukünftige Königin von Belgien in einem eleganten, blauen Ballkleid einige Marmorstufen herunter. Über ihr Gesicht zieht sich ein breites Lächeln. Diese Szene wurde übrigens in ihrem zukünftigen Regentschaftsort aufgenommen: Schloss Laeken in Brüssel. Schnappschuss Nummer drei zeigt die Studentin bei der Tätigkeit, der sie aktuell wohl am häufigsten nachgeht: Beim Studieren von Büchern. Für diese Aufnahme ist die Blondine in legere Kleidung geschlüpft. Sie trägt Jeans, Turnschuhe und einen schlichten Rollkragenpullover.

Ein weiteres Detail, das auf den Fotografien ins Auge sticht: Elisabeth ist inzwischen zu einer hübschen jungen Frau herangewachsen! Die Royal-Fans kommen in den Kommentaren unter dem Beitrag gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: "Du wirst einmal so eine wunderschöne Königin" und "Elisabeth, du bist bildschön", lauten nur zwei der zahlreichen Komplimente.

Instagram / mgronemberger König Philippe und Kronprinzessin Elisabeth von Belgien

Instagram / mgronemberger Prinzessin Elisabeth von Belgien, Oktober 2019

Getty Images Prinzessin Elisabeth im Juni 2018 in Villers-la-Ville

