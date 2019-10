Wie wird Justin Bieber (25) wohl auf diesen Nachfolger für Selena Gomez' (27) emotionale Comeback-Ballade reagieren? Erst am Mittwoch veröffentlichte die Sängerin nach einer künstlerischen Pause eine gefühlvolle Abrechnung mit ihrem Ex-Freund. Die beiden verband jahrelang eine On-Off-Liebe, die im März 2018 dann endgültig vorbei war. Nachdem sie bereits den Herzschmerz nach der Trennung besungen hat, widmet sich Sel in der einen Tag später folgenden Veröffentlichung nun den stürmischen Zeiten ihrer Beziehung zu Justin: Dabei bestätigt "Look at Her Now" womöglich alte, pikante Schlagzeilen.

Genau wie im ersten Lied singt die 27-Jährige davon, gestärkt aus einer turbulenten Beziehung herausgekommen zu sein: Selbstbewusst lautet der Titel auf Deutsch "Schau sie dir jetzt an". Der Text enthält einige Anspielungen auf ihren Verflossenen und greift daher vermutlich die früheren Affären-Gerüchte um den Kanadier auf. "Er war ihr erster richtiger Lover. Sie war dasselbe für ihn, bis er eine andere hatte. Oh Gott, als sie das herausfand, ging es mit dem Vertrauen bergab", singt Selena – wohl ihr erstes Statement zu Justins angeblichen Seitensprüngen nach einem schnell gelöschten Netz-Kommentar vor drei Jahren.

Dass es in dem Lied wirklich um Sel und den Sänger gehen dürfte, wird spätestens bei dieser Zeile klar: "Die wilden Nächte haben ihn erwischt, dieses neue Leben war sein Problem." Erst vor wenigen Wochen machte Justin selbst seinen Kampf mit dem Leben als Teenie-Star inklusive Drogensucht und schlechtem Umgang mit Frauen öffentlich. Und auch wenn das Liebes-Aus mit ihm die US-Amerikanerin über "ein paar Jahre" hinweg übel mitgenommen habe, stellt Selena nun musikalisch fest: "Sie ist froh, mit dem Schrecken davongekommen zu sein."

Jason Merritt/Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber auf den American Music Awards 2011

Anzeige

Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber bei einem Basketballspiel im April 2012 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Selena Gomez auf einer Film-Premiere im Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de