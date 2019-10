Katy Perry ist auch mit 35 noch total zufrieden! Für die Sängerin dürfte dieses Jahr ein ganz Besonderes sein: Am Valentinstag stellte ihr Freund Orlando Bloom (42) ihr die Frage aller Fragen. Doch bevor sich das Paar im Dezember im Kreise seiner Liebsten endlich das Jawort geben wird, hat die "Roar"-Interpretin noch einen ganz anderen Grund zum Feiern. Katy hat Geburtstag und ist einfach mega-happy.

"35 – und niemals war ich lebendiger als jetzt", titelt das Geburtstagskind zu einem Bild von sich auf Instagram. Darauf steht die aktuell blonde Beauty in einem roten Badeanzug am Strand und setzt beim Posieren sexy ihren Traum-Body in Szene. Ob mit Mitte 30 jetzt auch die Familienplanung in den Vordergrund rücken wird? Ihr Liebster hatte das zuletzt zumindest schon angedeutet.

“Ich liebe Kinder. Katy ist großartig mit Kindern", berichtete der Schauspieler im Gespräch mit dem Radiomoderator Howard Stern (65) und stellte klar, dass auch das Pärchen in der Zukunft eine eigene Familie gründen wolle. Wann es soweit sein soll, hatte der Fluch der Karibik-Darsteller damals aber noch nicht verraten wollen.

Getty Images Musikerin Katy Perry

Getty Images Sängerin Katy Perry und Schauspieler Orlando Bloom

Getty Images Sängerin Katy Perry

