Das endgültige Ende der Erfolgsserie Game of Thrones steht bevor. Für Maisie Williams (21), Darstellerin der Figur Arya Stark, könnte das Serien-Finale den Beginn einer großen Hollywood-Karriere bedeuten. Doch nicht nur beruflich könnte sie eine neue Richtung einschlagen. Aktuell scheint sich auch im Privatleben der Schauspielerin etwas verändert zu haben: Die 21-Jährige wurde jetzt in den Straßen von New York Händchen haltend mit einem neuen Mann gesichtet.

Von Daily Mail veröffentlichte Fotos zeigen Maisie in einem lässigen Outfit aus Hoodie und Leo-Boots Hand in Hand mit Reuben Selby. Er ist der Kommunikationsdirektor von Maisies App "Daisie", die junge Kreative mit führenden Unternehmen verknüpfen soll. Ist die Schauspielerin mit den bunten Haaren etwa neu verliebt? Dabei war bisher nichts über eine Trennung von ihrem langjährigen Partner Ollie Jackson bekannt.

Im September 2018 sprach Maisie im Interview mit Elle noch über ihre Beziehung zu Ollie: "Jeder möchte jemanden haben, mit dem man abhängen kann und der ein Freund sowie ein Partner ist und Ollie ist das." Sie und Ollie sollen sich während ihrer Schulzeit kennengelernt haben und seit Jahren in einer Beziehung sein. "Er ist nicht berühmt. Ich habe ihn in der Schule getroffen. Und jetzt ist er mein Freund!", erklärte sie 2016 der Zeitschrift InStyle.

United Archives GmbH/ActionPress Sophie Turner und Maisie Williams in "Game of Thrones", Staffel 7

ABFR/SplashNews.com Maisie Williams, Schauspielerin

Getty Images Maisie Williams bei der Premiere von "Mary Poppins' Rückkehr" in London

