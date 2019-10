Hier sprühen nur so die Funken! Seit fünf Jahren sind Kim Kardashian (39) und Kanye West (42) verheiratet. Und das Paar musste in dieser Zeit bereits einige schwierige Phasen durchstehen – der Rapper kämpft seit Langem mit einer 2017 diagnostizierten bipolaren Störung. Verschmuste Red-Carpet-Auftritte waren eine Seltenheit – bis jetzt: Kim und Kanye traten so verliebt wie noch nie bei einem Event auf!

Am Donnerstagabend waren die beiden bei der FGI Night of Stars Gala in New York zu Gast. In einem auffälligen silberfarbenen Metallic-Kleid strahlte der Keeping up with the Kardashians-Star mit dem Blitzlichtgewitter um die Wette. Doch der wahre Hingucker war das verknallte Geturtel des Ehepaares Kardashian-West. Immer wieder tuschelte der "Stronger"-Interpret seiner Gattin etwas ins Ohr, woraufhin Kim kichern musste.

Erst vor wenigen Tagen waren Details bezüglich des fünften Hochzeitstags des Paares durchgesickert. Zwar hatten Kim und Kanye diesen bereits am 24. Mai 2019 gefeiert, doch in einer aktuellen KUWTK-Folge stellte sich heraus, dass das Pärchen zum Hochzeitsjubiläum sein Ehegelübde erneuert hatte. Im Beisein der Familie und ganz in Weiß hatten sich Kimye abermals ewige Liebe geschworen.

KCS Presse / MEGA Kanye West und Kim Kardashian

KCS Presse / MEGA Kanye West und Kim Kardashian bei einem Event in New York 2019

KCS Presse / MEGA Kanye West und Kim Kardashian

