Florian David Fitz (44) gilt eigentlich als absoluter Frauenschwarm! Mittlerweile findet kaum eine deutsche Filmproduktion ohne den Schauspieler statt, wenn es darum gehen soll, die Herzen der Ladys höherschlagen zu lassen. Der gebürtige Münchener ist aber auch für manch unerwartete Überraschung gut. So kann er nicht nur vor der Kamera – wie in dem neuen Kinofilm "Das perfekte Geheimnis", der am 31. Oktober anläuft – andere Seiten zeigen, sondern auch im realen Leben. Mit elf Jahren wurde der Münchner beispielsweise beim Klauen erwischt und musste deshalb aufs Revier. Jetzt offenbarte er, dass er als Jugendlicher Besitzer einer Vogelspinne war – eigentlich sogar von zwei!

"Ich habe sie auf einer Spinnenausstellung im Olympia-Gelände gekauft", verrät der Doctor's Diary-Star im Podcast "Mit den Waffen einer Frau" von Barbara Schöneberger (45). Doch nicht alle in seiner Familie zeigten sich von der neuen Mitbewohnerin namens Emilia begeistert. "Meine Schwester hatte totale Spinnen-Panik“, erinnert er sich. Das habe sich jedoch gebessert, als sie wegen seines zweijährigen USA-Aufenthaltes auf die kleine Gliederfüßerin aufpassen musste. Mehr als 16 Jahre lang erfreute sich der Frauenschwarm an der haarigen Emilia. Eine Vorgängerin hatte die übrigens auch – bloß starb seine allererste Vogelspinne gleich zu Beginn, als Florian sie versehentlich in ihrer Transportdose fallen ließ.

Der deutsche Leinwand-Star ist übrigens nicht der einzige Prominente, der einen ungewöhnlichen tierischen Mitbewohner hatte. 18 Jahre lang verband George Clooney (58) und sein Hängebauchschwein Max eine tiefe Männerfreundschaft. Die beiden waren unzertrennlich – bis im Dezember 2006 das kleine Schweineherz aufhörte zu schlagen. Der Hollywood-Beau kam nie richtig über den Verlust seines tierischen Kumpels hinweg.

