Allzu lange wird Social-Media-Star Kisu wohl nicht mehr auf ihr Baby warten müssen. Die Beauty-Bloggerin ist zurzeit zum ersten Mal schwanger und die Geburt steht anscheinend kurz bevor. Die frischgebackene Ehefrau trägt mittlerweile eine ziemlich runde Kugel vor sich her. Dass ihr Baby so langsam das Licht der Welt erblicken möchte, bemerkt die werdende Mama jetzt immer öfter: Kisu leidet schon unter Übungswehen!

In ihrer Instagram-Story zeigt die Netz-Beauty, wie sie sich bei einem Schaumbad entspannt. Das sei für sie die beste Möglichkeit, den Schmerzen in ihrem Bauch entgegenzuwirken: "Ich finde, das hilft am besten bei allem, was hier drin gerade abgeht. Denn es zieht und ziept natürlich gerade sehr stark", erzählt sie, während sie ihren Babybauch streichelt. Grund zur Panik gibt es für Kisu und ihren Mann Kevin aber noch nicht. Die Schmerzen in Kisus Bauch seien nämlich noch keine echten Wehen: "Nur Übungswehen seit 5 Uhr morgens."

Übungswehen können ab der 20. Schwangerschaftswoche auftreten und sind noch kein Hinweis darauf, dass der eigentliche Geburtsvorgang losgeht. Diese ersten Kontraktionen zeigen bloß, dass sich die Gebärmutter auf die Geburt vorbereitet.

