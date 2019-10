Courteney Cox konnte offenbar ihre Finger nicht bei sich lassen. Die 54-Jährige spielte viele Jahre lang eine der Hauptfiguren in der Serie Friends und schlüpfte kurz darauf in ihre nächste Serien-Rolle in "Cougar Town". Jüngst hat sie, neben dem ehemaligen Fußballprofi David Beckham, eine Gastrolle in der beliebten Sitcom Modern Family übernommen. Nun teilte die Schauspielerin ein Bild mit dem Hottie – und darauf hat sie ihre Hand an einer pikanten Stelle abgelegt.

Auf Instagram veröffentlichte die Scream-Darstellerin am Samstag ein Bild vom Set der Dreharbeiten zu "Modern Family". Das Selfie zeigt Courteney und ihre Schauspielkollegen David Beckham, Jesse Tyler Ferguson (44) und Eric Stonestreet (48) in einem Whirlpool sitzend. Dabei hat Courteney ihre Hand ziemlich nah an Davids Schritt platziert.

Die Fans waren außer sich. "Courteney, behalte deine Hände bei dir", schrieb beispielsweise ein User. Andere brachten Davids Ehefrau ins Spiel: "Wenn ich Victoria wäre, würde ich wütend werden" oder "Stellt euch vor, Victoria schaut sich dieses Bild mit hochgezogener Augenbraue an", kommentierte die Community.

Instagram / courteneycoxofficial David Beckham, Courteney Cox, Jesse Tyler Ferguson und Eric Stonestreet

Anzeige

Instagram / davidbeckham Courteney Cox und David Beckham

Anzeige

Instagram / courteneycoxofficial Courteney Cox, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de