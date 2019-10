Für diese Ex-The Biggest Loser-Kandidatin beginnt ein neues Kapitel! Vergangenes Jahr machte Alina Kemp bei der Abnehm-Show mit – zwar musste die Blondine das TV-Bootcamp bereits nach drei Wochen wieder verlassen, doch trotzdem half ihr die Sendung enorm: Sie hatte gelernt, sich selbst zu akzeptieren und nicht so schnell aufzugeben, verriet sie bereits damals im Promiflash-Interview. Nun will die Rettungssanitäterin auch einen völlig anderen Beruf einschlagen: Alina möchte Bodybuilderin werden!

"Mein Ziel ist es, das professionell zu machen und im kommenden Jahr meinen Körper so transformiert zu haben, dass ich auch auf einer offiziellen Bühne stehen kann", verriet sie gegenüber Promiflash. Dafür habe sie auch einen speziellen Trainer mit besonderem Training und Ernährungsplan. Alina hat auch bereits einen ersten, wichtigen Schritt für ihren Traum getan: Am vergangenen Samstag nahm sie an einer internen Studiomeisterschaft ihres Fitnessstudios teil.

"Durch 'The Biggest Loser' hat sich mein Leben um 180 Grad gedreht", lautete ihr allgemeines Fazit. Sie sei aus- und umgezogen, habe nun eine eigene Wohnung, einen neuen Arbeitsplatz und ein komplett neuen Lebensstil, schwärmte sie im Gespräch. Was sagt ihr zu Alinas Verwandlung? Stimmt ab!

© SAT.1 "The Biggest Loser"-Kandidatin Alina und Camp-Chefin Dr. Christine Theiss

Instagram / alina_thebiggestloser2019 Alina Kemp, Ex-"The Biggest Loser"-Teilnehmerin

