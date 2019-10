Claudia Emmanuela Santoso ist schon jetzt ein kleiner Star! Die 18-Jährige begeistert derzeit bei The Voice of Germany die Juroren und das Publikum. Im Team von Alice Merton (26) setzte sie sich in der vergangenen Folge im Knockout gegen zwei Konkurrenten durch und zog in die nächste Runde ein. Während das Gesangstalent hierzulande immer mehr an Beliebtheit gewinnt, hat sie in Indonesien schon längst eine riesige Fan-Gemeinde!

So werden laut Bild in Claudias Heimatstadt Cirebon, die sie im Sommer 2018 verlassen hatte, sogar Public Viewings veranstaltet, wenn sie die "The Voice"-Bühne betritt. Ihre Familie und zahlreichen Fans aus Indonesien hoffen inständig, dass die Sängerin bald zurückkommt für einen Live-Auftritt. Lokale Influencer planen sogar, mit ihr zu arbeiten. Und in den sozialen Medien sprengt die zierliche Musikwissenschaftsstudentin die Klick-Zahlen: Auf ihrem Social-Media-Kanal folgen ihr fast 100.000 Menschen und das Video ihrer "Never Enough"-Performance aus den Blind Auditions hat über 19 Millionen Aufrufe!

Wie reagiert die schüchtern wirkende Claudia auf den riesigen Hype um ihre Person? "Ich freue mich sehr über den bisherigen Erfolg, aber als Star sehe ich mich noch nicht", erklärt sie. Sie wolle noch mehr an sich arbeiten und ihren Erfolg in Deutschland und in ihrer Heimat konsequent weiter ausbauen.

SAT.1/ProSieben/André Kowalski Claudia Emmanuela Santoso und Alice Merton bei "The Voice of Germany"

Instagram / audi_emmanuela Claudia Emmanuela Santoso 2018

Instagram / audi_emmanuela Claudia Emmanuela Santoso, bekannt aus "The Voice of Germany"

