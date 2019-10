Die Blind Auditions bei The Voice of Germany 2019 sind ganz offiziell vorbei – die Teams der Coaches randvoll. Natürlich rechnen sich Rea Garvey (46), Mark Forster (35) und die beiden Juroren-Neulinge Sido (38) und Alice Merton (26) alle gute Chancen aus, dieses Mal der Winning Coach zu werden. Tatsächlich könnte es ab kommenden Sonntag knallharte Battles geben, immerhin hat jedes Jury-Mitglied mindestens ein besonders beliebtes Gesangstalent von sich überzeugen können. Was glaubt ihr, welcher Promi sich am Ende mit seinem Kandidaten durchsetzt?

Auf ProSieben entschied sich am vergangenen Donnerstag zum letzten Mal während der neunten Staffel, welche Sängerinnen und Sänger in welches Team und damit eine Runde weiter kommen. Rapper Sido, der sich mittlerweile zu einem beliebten Coach gemausert hat, schnappte sich die letzte Kandidatin Princess und resümierte in der Show vorfreudig: "Ich habe alles: sehr, sehr coole Entertainer." Große Hoffnung dürfte er außerdem in die Dreifach-Mama Madline Wittenbrink und den Blues-Sänger Lucas Rieger legen – die beiden kamen im Netz bereits besonders gut an. Auch Konkurrentin Alice hat fleißig ausgesiebt: Unter anderem die Ex-GNTM-Kandidatin Sally (19) hat sich für die "No Roots"-Interpretin entschieden.

"Mein Team ist unschlagbar", ist sich hingegen Rea sicher und er hat zumindest die Statistik auf seiner Seite – 2012 gewann er die Sendung schon einmal mit Nick Howard (37). Dieses Jahr könnte er mit dem Amerikaner Andrew Telles glänzen, der eine Alkoholsucht überwunden hat. Aber auch Coach Mark ist heiß auf den Sieg, den schaffte er in den beiden vergangenen Staffeln nämlich noch nicht. In seinem Team stechen vor allem das südamerikanische Allround-Talent Oxa und der Fußball-Fan Jo Marie Dominiak mit ihren Stimmen und Performances hervor.

