Alina Kemp hat so richtig Gas gegeben – und das macht sich nicht nur auf der Waage bemerkbar. In der vergangenen Staffel von The Biggest Loser konnte ein Millionenpublikum der Blondine dabei zusehen, wie sie ihren überschüssigen Pfunden den Kampf ansagte. Und obwohl sie die Abnehmshow schon nach drei Wochen wieder verließ, hat die sie ihr den Anreiz gegeben, für ihr Wohlfühlgewicht zu kämpfen und ihr Leben zu ändern. Im Promiflash-Interview gab Alina jetzt ein kleines Body-Update!

"Bei meinem 'Traumgewicht' dreht es sich für mich nicht mehr um Zahlen, sondern um die Optik", stellte die Frohnatur aus Bad Säckingen zunächst gegenüber Promiflash klar. Die Waage meide sie in der Regel, da der Zeiger wegen ihres Muskelaufbaus ohnehin stetig nach oben springen würde. "Aber mein Gewicht sollte sich weiterhin zwischen 80 und 85 Kilo aufhalten, das fände ich absolut okay", plauderte sie aus.

Auch daraus, wie sie sich fit hält, macht Alina kein Geheimnis: "Mein Gewicht halte ich durch eine gesunde Ernährung und viel Sport, der zu einem wichtigen Bestandteil in meinem Leben geworden ist", erklärte sie. Fitness ist Alina sogar so wichtig, dass sie den professionellen Weg einschlagen möchte: Wie sie Promiflash verriet, möchte sie nämlich Bodybuilderin werden!

Instagram / alina_thebiggestloser2019 Alina Kemp, "The Biggest Loser"-Kandidatin 2019

Anzeige

Instagram / alina_thebiggestloser2019 Alina Kemp im Mai 2019

Anzeige

© SAT.1 / Benedikt Müller "The Biggest Loser"-Kandidatin Alina

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de