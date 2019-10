Lucas Cordalis (52) liebt den feinen Humor an seiner Liebsten! Der Schlagersänger und Daniela Katzenberger (33) sind seit mittlerweile drei Jahren verheiratet. Gemeinsamen hat das Paar Töchterchen Sophia (4). Dass ihre Mama gern mal mit witzigen Posts im Netz über sich selbst lacht, ist kein Geheimnis. Doch auch im Real-Life soll die Kult-Blondine einige Gassenhauer parat haben – ihr Gatte weiß diese offenbar besonders zu schätzen!

In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein neugieriger Fan von Dani wissen, welche Macke Lucas besonders an ihr liebt. Eine negative Eigenschaft fiel der Wahl-Mallorquinerin scheinbar nicht ein, stattdessen verriet sie: "Dass ich immer einen versauten Blondinen-Witz auf Lager habe!" Alle Fans, die sich ein Beispiel für ihre Jokes gewünscht hätten, wurden allerdings enttäuscht – eine Kostprobe gab es von Daniela nicht auf Social Media.

In den Genuss ihrer Witze komme wohl in erster Linie der 52-Jährige. Ein anderes Detail erfuhr Lucas allerdings lange Zeit nicht über seine Partnerin: Sie stellte sich immer einen Wecker, um sich zu schminken, bevor er wach wurde – damit die Tochter von Iris Klein (52) die Illusion aufrechterhalten konnte, schon morgens perfekt auszusehen. "Danke Schatz, dass ich bei dir so echt sein darf", freute sich die Katze darüber, ihre Optik nicht mehr vortäuschen zu müssen.

wcrART / ActionPress Daniela Katzenberger im Oktober 2019

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Persönlichkeit

Anzeige

wcrART / ActionPress Daniela Katzenberger, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de