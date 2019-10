Die Fans lieben Daniela Katzenberger (33) für ihre schonungslos ehrliche Art! Im Netz präsentiert sich die Reality-TV-Bekanntheit mit Vorliebe auch mal in unvorteilhaften Posen: Sie zeigt sich kurz nach dem Aufstehen, noch total ungeschminkt und ungekämmt oder mal total müde nach der Hausarbeit – alle dürfen auch mal die unglamouröse Katze sehen! Meist macht ihr Ehemann Lucas Cordalis (52) die aufrichtigen Posts – noch vor ein paar Jahren wäre das aber unvorstellbar gewesen!

Denn die Mutter einer Tochter hat sich zu Beginn ihrer Beziehung mit dem Musiker nur ungern "oben ohne" gezeigt. Das machte die Kultblondine unter einem perfekt gestylten Throwback-Foto von 2014 auf Instagram klar – denn damals dachte Lucas noch, dass die Schmink-Liebhaberin jeden Morgen wie aus dem Ei gepellt aufwachen würde: "Bis er gemerkt hat, dass ich mir immer morgens in aller Herrgottsfrühe den Wecker gestellt habe, um mich zu schminken und Zähne zu putzen und mich anschließend wieder neben ihm ins Bett zu legen und so zu tun, als wäre ich der einzige Mensch auf Erden, der morgens nicht scheiße aussieht." Heute weiß der Musiker natürlich um Danis morgendliche Optik – und liebt sie nur noch mehr! "Danke Schatz, dass ich bei dir so echt sein darf", schwärmte die Katze zudem.

Mittlerweile wird Lucas sogar in die Pimp-Prozesse seiner Liebsten eingebunden. Beispielsweise beobachtet er nicht nur den Extensions-Waschtag seiner Herzdame – er hilft auch tatkräftig mit, die Haarverlängerungen über der Badewanne auszuwaschen.

