Hat Gerda Lewis (26) jetzt vielleicht ihren wahren Rosenkönig an ihrer Seite? Am Wochenende wurde die amtierende Bachelorette mit dem Kuppelshow-Zweiten Tim Stammberger (25) in Straßburg erwischt – nur wenige Tage, nachdem sie und ihr TV-Auserwählter Keno Rüst offiziell ihre Trennung bestätigt hatten. Tim warf damals in der Show jedoch freiwillig das Handtuch. Hätte er ansonsten anstatt Keno die letzte Schnittblume von der Blondine bekommen?

Der Couple-Favorit Tim verließ die RTL-Sendung seinerzeit, weil er das Gefühl hatte, nicht Gerdas Herz erobern zu können – die 26-Jährige reagierte daraufhin ziemlich geknickt und versuchte den Rosen-Anwärter sogar noch zum Bleiben zu überreden. Zudem entschied sich die Infleuncerin zuvor, mit dem Polizisten das erste Übernachtungsdate der Staffel zu verbringen. Nicht auszuschließen wäre dadurch, dass sie ihm auch ihr letztes Blümchen überreicht und anschließend mit ihm zusammen als Paar aus der Show gegangen wäre. Zu dieser Situation ist es immerhin durch Tims Exit-Entscheidung nie gekommen.

Genau dieser Möglichkeit scheint der 25-Jährige jetzt eine zweite Chance zu geben: Bei ihrem Treffen in Frankreich hielt das Duo zumindest Händchen, umarmte sich und gab sich Küsschen auf die Wange. Einer kann dieser Vielleicht-Turtelei allerdings gar nichts abgewinnen: Der frischgebackene Single Keno – er fühle sich von seiner Ex und seinem Show-Konkurrenten sogar hintergangen, wie er am Sonntag in seiner Instagram-Story verriet.

Instagram / tim_stammberger Tim Stammberger, Bachelorette-Kandidat

Instagram / gerdalewis Bachelorette Gerda Lewis

Promiflash Gerda Lewis und Tim Stammberger in Straßburg, Oktober 2019

