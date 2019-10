Deutschlands Fernsehzuschauer sind im Hochzeitsfieber! Am Sonntag begann die sechste Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick – eine Reality-Sendung, die viele nach wie vor verblüfft: Zwölf Singles wagen das Experiment und lassen sich von Experten verkuppeln. Ihren Partner oder ihre Partnerin lernen sie aber erst im Standesamt kennen, wo sie sich dann sofort das Jawort geben können. Zum gestrigen Auftakt legte dieses außergewöhnliche Kuppel-Format einen Mega-Start hin bei besten Einschaltquoten. Aber worin liegt die Faszination?

Die Quoten vom Sonntag sprechen eine deutliche Sprache: Wie dwdl.de berichtet, hatte "Hochzeit auf den ersten Blick" den stärksten Staffelauftakt seit drei Jahren. Insgesamt schauten sich 2,13 Millionen Zuschauer das Jawort der ersten Teilnehmer Cindy (31) und Alex (44) an – das macht einen Marktanteil von 12,2 Prozent aus. Das ist für Dr. Sandra Köhldorfer (38), die in der Sendung zum Experten-Trio gehört und die Paare verkuppelt, keine Überraschung. Sie weiß, warum die Show so populär ist: "Weil es ein wunderschönes Format ist und weil es nach wie vor polarisiert, eine fremde Person zu heiraten. Vor allem dreht es sich um ein zentrales Thema, das uns alle bewegt: die Paarbildung."

"Da Menschen immer effektiver werden wollen, interessiert viele: Wie kann man die oft langwierige Partnersuche mithilfe der Wissenschaft abkürzen?", erklärt die blonde Psychotherapeutin weiter. Nirgends sonst sei man so nah dran, wenn zwei Menschen sich das erste Mal begegnen würden. Und nirgends sonst könne man den Weg der Verliebtheit zu einer funktionierenden Partnerschaft und Ehe mitverfolgen, führt sie weiter aus. Schaut ihr die Kuppel-Show auch? Stimmt ab!

"Hochzeit auf den ersten Blick" immer sonntags, um 17:30 Uhr, in Sat.1

