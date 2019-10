John Cena (42) sorgte für eine Premiere! Nach seiner Trennung von seiner Wrestler-Kollegin und ehemaligen Verlobten Nikki Bella (35) im März 2018 ist der Sportler wieder glücklich vergeben. Shay Shariatzadeh ist die neue Frau an seiner Seite und sieht Johns Ex auch noch zum Verwechseln ähnlich. Bisher tauchten in der Öffentlichkeit nur Turtel-Pics aus dem Alltag des Duos auf – jetzt meisterte das Paar auch seinen ersten gemeinsamen Red Carpet-Auftritt.

Beim Debüt des neuen Films "Playing with Fire", in dem auch der Bodybuilder eine Rolle spielt, präsentierte sich das Pärchen erstmals auf dem roten Teppich. Mit einem strahlenden Lächeln posierten die beiden vor einem Kino in New York City. Eng vertraut legte der Schauspieler den Arm um seine Freundin, die im engen silbernen Paillettenrock alle Blicke auf sich zog. Im März dieses Jahres wurden die Verliebten laut Dailymail zum ersten Mal beim Händchenhalten erwischt.

Im Gegensatz zu Johns Verflossener ist seine neue Eroberung der breiten Masse eher unbekannt. Nachdem sie an der University of British Columbia studiert hatte, arbeitet Shay nun als Produktmanagerin in einem kanadischen Unternehmen.

Getty Images John Cena im März 2017

Getty Images John Cena im August 2009

Getty Images John Cena und Nikki Bella im März 2017

