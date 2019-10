Gut möglich, dass ihr die Stimme von Jenny Löffler (29) besser kennt, als ihr denkt! Seit über einem Jahr spielt die Blondine bei Sturm der Liebe mit. In der Telenovela verkörpert sie die fiese Intrigantin Annabelle Sullivan, die vor allem versucht, ihrer Schwester Denise das Leben zur Hölle zu machen. Die Berlinerin ist aber nicht nur Schauspielerin, sondern auch als Synchronsprecherin tätig: Und sie spricht die Figur in einem bekannten Netflix-Hit!

Genauer gesagt hat sie die Hauptrolle in einem Animationsstreifen: In der Zeichentrickserie "Disenchantment" – dem dritten großen Wurf von Matt Groening nach Die Simpsons und "Futurama" – synchronisiert sie Prinzessin Bean. In dem Animations-Hit erlebt die trinkfeste Royal viele Abenteuer mit ihren Freunden einem Dämon namens Luci und dem Halbelfen Elfo – dabei benimmt sie sich regelmäßig nicht besonders prinzessinnenhaft. "Disenchantment" ist ein großer Erfolg auf Netflix: Aktuell läuft schon die zweite Staffel des Formats auf der Streaming-Plattform. Eine dritte und vierte Staffel sollen 2020 beziehungsweise 2021 veröffentlicht werden.

Auf Jennys Liste steht aber noch mehr: Sie ist außerdem als Synchronsprecherin in den Filmen "Eine Reihe betrüblicher Ereignisse", "Emoji – Der Film" und "Star War: Die letzten Jedi" zu hören. Als Schauspielerin hatte sie unter anderem Auftritte in den Filmen "Männerherzen...und die ganz ganz große Liebe" und "Russendisko".

ARD/Christof Arnold Annabelle (Jenny Löffler) und Joshua Winter (Julian Schneider) am Set von "Sturm der Liebe"

Netflix Szene aus "Disenchantment"

ARD Annabelle Sullivan (Jenny Löffler) bei "Sturm der Liebe"

