Diese Paarung wäre eine krasse Wendung! Seit drei Monaten ist Paul (Sandro Kirtzel, 29) in der Telenovela Sturm der Liebe Witwer: Mitte September starb seine Frau Romy (Désirée von Delft, 34) in seinen Armen – und das nur Stunden nach ihrer Trauung. Was bisher noch niemand weiß: Der Grund für Romys Tod war ein vergifteter Cocktail, den Serien-Biest Annabelle (Jenny Löffler, 30) eigentlich für ihre Schwester Denise (Helen Barke, 24) geplant hatte. Und nun scheint es, als würde Paul ausgerechnet mit Annabelle zusammen kommen!

Zumindest startet die Blondine einige eindeutige Flirtversuche: Nach einer Verletzung kümmert sich Paul als Physiotherapeut um die Intrigantin – er versucht dabei professionell zu bleiben. Doch als Annabelle sich unsicher präsentiert, schafft sie es, Nähe zu ihm herzustellen. Ob es ihr auch noch gelingt, Paul völlig rumzukriegen, steht noch in den Sternen. Die Zuschauer schlagen jedenfalls schon Alarm: "Es wäre wichtig, dass der Mord an Romy aufgeklärt wird. Paul soll endlich erfahren, wer Annabelle wirklich ist", "Annabelle und Paul? Das wäre das Letzte, was ich Paul wünsche. Eine makabere Idee!" und "Was hat Annabelle mit Paul vor? Sie plant bestimmt irgendwas", lauten zum Beispiel drei Kommentare auf der ARD-Homepage.

Viele Fans wünschen sich sogar, dass "die Böse" endlich aussteigen soll. Wie geht Annabelle-Darstellerin Jenny mit solchen Reaktionen um? Ja, sie bekomme auch unschöne Nachrichten, erklärte sie im Promiflash-Interview, aber davon bekomme sie nicht wirklich viel mit, schränkte sie gleichzeitig ein. "Die persönlichen Nachrichten, die mich erreichen, sind durchweg sehr lieb und herzlich", freute sich die Blondine.

ARD / Christof Arnold Jenny Löffler und Sandro Kirtzel, "Sturm der Liebe"-Darsteller

ARD / Christof Arnold Sandro Kirtzel und Jenny Löffler bei "Sturm der Liebe"

ARD / Christof Arnold Sandro Kirtzel in einer Szene von "Sturm der Liebe"

ARD Annabelle Sullivan (Jenny Löffler) bei "Sturm der Liebe"

ARD/Christof Arnold Sandro Kirtzel und Désirée von Delft, "Sturm der Liebe"-Darsteller



