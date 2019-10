Endlich Gewissheit im traurigen Fall um Zombie Boy (✝32). Rick Genest, der unter diesem Namen als Tattoo-Model weltweite Berühmtheit erlangt hatte, starb vor über einem Jahr: Im August 2018 stürzte er aus dem dritten Stock eines Wohnhauses. Schnell hieß es, der Künstler habe sich das Leben genommen, auch seine gute Freundin Lady Gaga (33) glaubte das zunächst. Seine Familie jedoch sprach sich immer gegen diese vorschnelle Annahme aus und sollte Recht behalten. Zombie Boys Todesursache steht nun offiziell fest – es war kein Selbstmord.

Die Untersuchungen zum Tod des 32-Jährigen sind abgeschlossen, wie die Ermittler am Montag auf ihrer offiziellen Webseite Bureau du Coroner Québec bekanntgaben. Das Ergebnis: "Rick Stephan Genest ist an einem Schädel-Hirn-Trauma infolge eines Sturzes von einem Balkon in der dritten Etage eines Wohnhauses gestorben. Es handelt sich um einen Unfalltod." Im Blut des Kanadiers wurde ein starker Alkoholwert gemessen, außerdem fand man Spuren von Cannabis – eine Psychose oder ein Delirium wird allerdings ausgeschlossen. Angesichts seines berauschten Zustandes und Ricks Angewohnheit, sich zum Rauchen gerne auf das Balkongeländer zu setzen, gehe man also von einem versehentlichen Sturz aus. Genau diese Vermutung hatten seine Angehörigen bereits kurz nach seinem Tod vor über einem Jahr geäußert.

Zudem habe es keine Hinweise auf suizidale Absichten gegeben, heißt es weiter in dem Bericht: Seine Angehörigen beschrieben den Laufsteg-Profi als glücklich. "Er war sehr motiviert für seine vielen künstlerischen Projekte, hatte die richtigen Leute um sich herum und hatte sich gerade erst verlobt. Die Untersuchung ergab keine klare und eindeutige Absicht, sich das Leben zu nehmen", wird in dem Dokument klargestellt.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

B.Dowling/WENN.com Zombie Boy bei der New Yorker Fashion Week

FRANCOIS GUILLOT/AFP/Getty Images Zombie Boy auf einer Modenschau von Designer Thierry Mugler 2011

Getty Images Zombie Boy alias Rick Genest



