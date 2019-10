Seit über einem Jahr sind Bibi (26) und Julian Claßen (26) stolze Eltern eines Sohnes. Nach langem Hin und Her haben sich die beiden dann erst vor wenigen Wochen dazu entschieden, das Gesicht ihres Lios (1) im Netz zu zeigen. Seitdem hält sich die YouTuberin kaum noch mit neuen Bildern von ihrem Söhnchen zurück – und teilt jetzt erneut ein putziges Foto: Total verschmust kuscheln Bibi und Lio im Bett!

Auf ihrer Instagram-Seite lässt die 26-Jährige ihre Fans an diesem zuckersüßen Moment teilhaben. Noch in ihre Bettdecken eingekuschelt verbringt das niedliche Duo einen entspannten Morgen. "Kuschelzeit", betitelt Bibi ihren Mutter-Sohn-Schnappschuss und löst bei ihrer Community damit einen großen Freudentaumel aus. "Oh meine Güte, wie süß" oder "Wie groß er ist", lauten nur zwei von zig begeisterten Kommentaren.

An Lios erstem Geburtstag entschieden sich die Claßens dazu, ihren Sohnemann der Öffentlichkeit zu zeigen. In einem YouTube-Video erklärten sie ihre Beweggründe: "Er will jetzt die Welt erkunden, vielleicht in ein paar Wochen eigenständig rumlaufen und wir wollen und können ihn dann auch nicht einfach in den Kinderwagen setzen und ein Tuch darüberlegen und darauf achten, dass ihn keiner sieht."

Instagram / julienco_/ Julian und Bibi Claßen

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Sohn Lio

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen, Influencer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de