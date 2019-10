Daniela Katzenberger (33) experimentiert gerne mit ihren Haaren! Extrem helles Blond bleibt dabei immer das Markenzeichen der Reality-TV-Darstellerin. Obwohl ihre Fans auch total von ihrem kinnlangen Bob begeistert sind, gibt es die freche Frise nur zu sehen, wenn der Waschtag ihrer Clip-in-Extensions auf dem Plan steht! Vor wenigen Stunden überraschte die Katze allerdings mit einem neuen Look – hat sie sich etwa einen Pony schneiden lassen?

"Als Kind hab ich immer einen Pony getragen", verriet die Kultblondine in ihrer Instagram-Story. Das Bild zeigt Dani mit ihrer gewohnt langen Haarpracht und einem dichten Pony, der bis zu ihren Augenbrauen reicht. "Könnte ich mir heute irgendwie nicht mehr vorstellen", meinte sie. Die "Nothing's Gonna Stop Me Now"-Interpretin war also gar nicht beim Friseur gewesen, sondern hatte nur verschiedene Styles mit einer Frisuren-App auf dem Handy ausprobiert.

Auf dem nächsten Schnappschuss zauberte sich die gebürtige Ludwigshafenerin passend zur schaurigen Halloween-Zeit einen schwarzen Schopf. Ob bei Daniela demnächst ein realer Friseur-Besuch ansteht, werden ihre Follower wohl bald erfahren.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Oktober 2019

Anzeige

Splash News Daniela Katzenberger im Juni 2018

Anzeige

Splash News Daniela Katzenberger im Juli 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de