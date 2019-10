Hoch soll Caitlyn Jenner (70) leben! Vor über 40 Jahren gehörte sie, damals noch als Bruce Jenner (70), zu den stärksten Zehnkämpfern und gewann 1976 die Gold-Medaille bei den Olympischen Spielen. Dank ihrer Ehe mit Kris Jenner (63) bekam sie auch außerhalb des Sports mediale Aufmerksamkeit und wirkte ab 2007 in der Reality-Show Keeping up with the Kardashians mit. Kaum eine andere prominente Persönlichkeit brachte das Thema Transsexualität so sehr in die Öffentlichkeit wie die einstige Sport-Ikone. Am Montag feierte sie einen runden Geburtstag: Caitlyn ist 70 Jahre alt geworden – und von ihrer Familie gab es liebevolle Glückwünsche!

Auf Instagram meldeten sich mehrere Familienmitglieder des Kardashian-Jenner-Clans mit rührenden Nachrichten zu Wort. Kim Kardashian (39) postete in ihrer Story ein gemeinsames Foto von sich und Caitlyn. Dazu gratulierte sie ihrer Stiefmama und schrieb, dass sie sie für immer lieben werde. Auch Caitlyns leibliche Tochter Kylie Jenner (22) veröffentlichte einen Schnappschuss, auf dem sie zusammen mit ihrer zweiten Mama und ihrer Schwester Kendall (23) zu sehen ist. Die 22-Jährige schwärmte über das Geburtstagskind: "Ich bin stolz auf alles, was du bist und auf alles, zu dem du fähig bist. Eine wahre Superheldin!"

Obwohl nicht alle Kardashian-Jenners Caitlyn öffentliche Glückwünsche schicken, hätten sie trotzdem an sie gedacht, wie die 70-Jährige in ihrer Insta-Story preisgab. Khloe Kardashian (35) sendete ihrem einstigen Stiefvater zum Beispiel ein farbenfrohes Blumengesteck. Kourtney (40) hingegen hatte Caitlyn einen Präsentkorb mit alkoholischen Spezialitäten zukommen lassen.

