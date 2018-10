Bevor aus ihm Caitlyn Jenner (68) wurde, war Bruce 25 Jahre lang das Familienoberhaupt des Kardashian-Jenner-Clans. Seit seiner frühsten Kindheit war der Ex-Athlet der liebende Stiefvater von Kourtney (39) Kim (38), Khloé (34) und Rob (31), deren leiblicher Papa Robert Kardashian Sr. (✝59) im Jahr 2003 an den Folgen seiner Krebserkrankung starb. Als sich der ehemalige Motivationstrainer im Jahr 2015 einer Geschlechtsumwandlung unterzog, endete auch sein Dasein innerhalb des Kardashian-Kreises. Doch schien sein Wunsch nach einem Leben als Frau ein lang gehütetes Familiengeheimnis gewesen zu sein. Wie Kim nun verriet, ertappte sie Bruce bereits vor vielen Jahren zum ersten Mal in Frauenkleidern.

In dem Talk-Format The Alec Baldwin Show sprach die Kosmetikunternehmerin, wie sie mit 25 Jahren von Caitlyns Heimlichkeiten erfuhr. Den folgenschweren Moment beschrieb sie wie folgt: "Meine Mutter war nicht in der Stadt und ich erwischte Caitlyn in unserer Garage. Ich bin ins Haus gerannt, habe zitternd meine Sachen zusammengepackt und Kourtney angerufen. Ich habe hysterisch geweint und gefragt, ob ich das Wochenende bei ihr verbringen darf." Laut der 38-Jährigen habe ihr damaliger Stiefvater sie darum gebeten, den Mantel des Schweigens über die Angelegenheit zu hüllen und bloß nicht mit Mutter Kris Jenner (62) darüber zu sprechen.

Obwohl Caitlyn sich nicht mehr vor ihrer mittlerweile Ex-Frau versteckt und seit einiger Zeit ein öffentliches Leben als Frau führt, sind die Fronten zwischen den beiden verhärtet. Grund hierfür ist Caitlyns Biografie "The Secrets Of My Life", in welcher sie brisante Details über ihre ehemalige Lebenspartnerin preisgibt. Über ihren einstigen Ehepartner sagte Kris: "Ich bin noch nie so wütend und enttäuscht von jemandem gewesen, mir reicht's. Endgültig."

Getty Images Bruce Jenner und Kim Kardashian bei den Espy Awards im Juli 2006

Jamie McCarthy / Getty Images Die Kardashians: Khloe, Kris, Kendall, Kourtney, Kanye, Kim, Caitlyn und Kylie

Ron Galella, Ltd. / Getty Images Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian, Bruce Jenner, Kris Jenner, Rob Kardashian und Kim Kardashian

