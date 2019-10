Mama-Flashback! Regelmäßig präsentiert Bloggerin Anna Maria Damm (23) ihre süße Familie inklusive Freund Julian Gutjahr (23) und gemeinsamer Tochter Eliana im Netz. Seit der Geburt im Juni letzten Jahres lässt sie ihre Fans nonstop an ihrem Alltag teilhaben. Vor allem für ihre Offenheit bezüglich des After-Baby-Body-Drucks erntet sie viele Sympathie-Punkte. Jetzt überrascht sie ihre Fans - genau zwei Jahre nach dem Beginn ihrer Schwangerschaft – mit einem superrührenden Posting!

Ihr neuester Instagram-Beitrag zeigt die 23-Jährige überglücklich mit Babybauch – an der Seite von Papa Julian Gutjahr. Ihre Bilderreihe versammelt Fotos vom Anfang der Schwangerschaft bis zu den ersten Babybildern ihrer kleinen Maus. "Genau vor zwei Jahren am 28.10.2017 hat sich unser Leben um 180 Grad gewendet. Wir hatten ja keine Ahnung, was auf uns zukommt", schrieb sie darunter. Sie könne sich seitdem kein anderes Leben mehr vorstellen. Ihre Fans lieben den Rückblick und kommentieren mit "Das ist einfach so schön mit anzusehen" oder "Es hat sich für mich angefühlt, als sei meine eigene Schwester schwanger gewesen, weil ich euch seit Beginn auf Instagram verfolge".

Dass sie für ihre Lebensweise aber nicht nur gefeiert wird, musste die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin erst Mitte dieses Jahres erfahren. Als sie die erste Geburtstagsparty ihrer Tochter mit über 600 Ballons ausstattete, prasselte ein heftiger Shit-Storm auf sie ein. Ihre sonst so begeisterten Fans warfen ihr unnötigen Plastik-Konsum vor – bloß eines perfekten Instagram-Fotos wegen. Für Anna waren diese Reaktionen ein echter Schock. "Ich finde es traurig, dass ich darüber reden muss. Ich wollte mich eigentlich nicht rechtfertigen", erklärte sie nach der Feier auf Instagram.

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm und Julian Gutjahr, 2018

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm mit ihrem Partner Julian und Tochter Eliana

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm auf der Glow-Messe im September 2019

