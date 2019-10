Sängerin Halsey (25) gibt endlich ein Beziehungs-Update! Seit Wochen häufen sich die Gerüchte über eine Liebelei zwischen der Sängerin und American Horror Story-Star Evan Peters (32). Obwohl die beiden mehrfach beim Händchen halten gesichtet wurden und sich sogar turtelnd auf einer öffentlichen Halloween-Party gezeigt hatten, hatten sie ihre Liebe bisher nie offiziell bestätigt. Jetzt hat Halsey ihr Schweigen aber endlich gebrochen und in einer US-Talkshow über ihren neuen Freund geplaudert.

Mit einem Grusel-Trick hat es Showmasterin Ellen DeGeneres (61) in ihrer Show geschafft, der Beauty die geheime Information zu entlocken. Nachdem die Moderatorin sie in ein Gespräch über ihr Halloween-Kostüm verwickelt hatte, ließ sie Halsey von einem kostümierten Mann erschrecken – in genau dem Moment, als sie nach ihrem Lover fragte. Mit Erfolg! "Sie hat mich mit der Beziehungsfrage abgelenkt. Ich weiß nicht, was gruseliger ist: Im TV über meinen Freund zu sprechen oder das, was gerade passiert ist", brach es aus Halsey nach dem Schockmoment vor laufender Kamera heraus. Und damit bestätigte sie vor einem Millionen-Publikum endlich die Beziehung zu dem 32-Jährigen.

Ein gemeinsames Couple-Foto bei Instagram hatte parallel dazu eigentlich schon alles klar gemacht: Auf dem Schnappschuss, den Halsey im Netz veröffentlicht hatte, zeigten sich die beiden Arm in Arm in ihren Schauder-Kostümen. Bei einer weiteren Party traten sie sogar in einem ultimativen Pärchen-Outfit auf den roten Teppich: Als Musiklegenden-Paar Sonny Bono (✝62) und Cher (73) stellten sie sich dort dem Blitzlichtgewitter.

Getty Images Sängerin Halsey

Getty Images Moderatorin Ellen DeGeneres

Getty Images Evan Peters und Halsey bei einer Halloween-Party

