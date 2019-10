Endlich machen Evan Peters (32) und Halsey (25) ihre Beziehung offiziell! Seit mehreren Wochen hatte es Gerüchte gegeben, der Schauspieler und die schöne Sängerin seien ein Paar. Mehrfach waren der American Horror Story-Star und die "Eastside"-Interpretin Hand in Hand gesehen worden – bestätigt hatten beide die Liebe jedoch nicht. Bis jetzt: Kurz vor Halloween gaben Evan und Halsey mit coolen Kostümen ihr Paar-Debüt!

Via Instagram veröffentlichte die Musikerin am Sonntag einen ersten Couple-Schnappschuss mit ihrem neuen Freund: Während Halsey als 90er-Jahre-Version von Goth-Ikone Marilyn Manson (50) mit feuerroter Mähne und blauem Augen-Make-up gruselte, zeigte sich Evan in dem typischen schwarzen Clown-Look des Hip-Hop-Duos Insane Clown Posse. Für eine weitere Halloween-Party entschieden sich die Turteltauben dann für das ultimative Pärchen-Kostüm – und betörten als Sonny Bono (✝62) und Cher (73)!

Halsey war bis Herbst 2018 mit ihrem Musiker-Kollegen G-Eazy (30) liiert gewesen. Evan hingegen hatte seit beinahe sieben Jahren seine Serien-Kollegin Emma Roberts (28) gedatet. Gleich zweimal hatten die beiden sich verlobt – im März dieses Jahres lösten sie ihre Verlobung jedoch erneut auf.

Jim Spellman/Getty Images, Frazer Harrison/Getty Images Collage: Sängerin Halsey und Schauspieler Evan Peters

Instagram / iamhalsey Halsey verkleidet als Marilyn Manson, Oktober 2019

Getty Images Evan Peters und Halsey bei einer Halloween-Party

