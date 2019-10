Was ist nur mit Estefania Wollny (17) los? In diesem Jahr musste die Tochter von Silvia Wollny (54) so einiges durchmachen: Während eines Familienausflugs war die 17-Jährige zusammengebrochen – aufgrund ihrer starken Kopfschmerzen und Lähmungserscheinungen in den Beinen musste sie sogar so einige Zeit in gleich mehreren Kliniken verbringen und etliche Tests über sich ergehen lassen. Jetzt ist klar, was es mit ihrem Zusammenbruch auf sich hatte!

Zuletzt war vermutet worden, dass ein Zeckenbiss hinter den verdächtigen Symptomen der TV-Bekanntheiten steckt: "Das sieht für eine 17-Jährige doch schon hochauffällig aus. In dem Bereich der Zecken-Erkrankung müsste man noch mal Untersuchungen durchführen", hatte der Mediziner vor Kurzem geglaubt. In der aktuellen Folge von Die Wollnys wollte es Familienoberhaupt Silvia aber endlich genau wissen und rief den Arzt noch einmal an!

Der Bereich um den Zeckenbiss wurde untersucht, sogar Nervenwasser entnommen und das Resultat des Docs war: Hinter der Erkrankung steckt nichts Körperliches – die Symptome wurden stressbedingt ausgelöst! Solange sich Estefania ausreichend schone, dürfe sie daher getrost auf Peter (26) und Sarafina Wollnys (24) Polterabend und Hochzeit singen und das hat das Goldkehlchen vor wenigen Wochen dann auch getan!

Instagram / estefaniawollny21/ Estefania Wollny, TV-Star

Instagram / estefaniawollny21/ Estefania Wollny im August 2019

Instagram / sarafina_wollny Peter und Sarafina Wollny

