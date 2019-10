Wow, ist das tatsächlich Ashlee Simpson (35)? Egal ob glatt, gewellt oder zum Pferdeschwanz gebunden: Seit Jahren trägt die Sängerin ihre Haarpracht in einem platinblonden Farbton. Vor wenigen Tagen überraschte die Künstlerin ihre Community mit einem frischen Look, der vielleicht schon bald der nächste Herbsttrend sein kann: Ashlees Friseurin teilte einen Schnappschuss im Netz, auf dem die "Boyfriend"-Interpretin mit pinken Strähnchen in die Kamera strahlt.

Nach ihrem Besuch bei Friseurin Riawna Capri in Los Angeles erstrahlt Ashlees helle Mähne in neuem Glanz. Ihre Stylistin teilte bei Instagram den Look: In einem zarten pastellrosa sorgen feine Partien im Haar der Musikerin für einen echten Hingucker. Kürbis-Pink soll der Farbton heißen – damit scheint sich die Mama einer kleinen Tochter wohl schon bestens auf die anstehenden Halloween-Partys vorbereitet zu haben.

Mit den rosa Highlights auf dem Kopf ist die Schwester von Sängerin Jessica Simpson (39) nicht die einzige – auch Lady Gaga (33) schwört auf die Trend-Haarfarbe. Während der Vorbereitung zu ihrer Enigma-Show in Las Vegas zeigte sich die "Shallow"-Interpretin mit pinker Färbung.

Getty Images Ashlee Simpson im September 2019

Getty Images Ashlee Simpson im August 2019

Instagram / ladygaga Lady Gaga im Oktober 2019

