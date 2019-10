Liebeskrise im Paradies! Bei Bachelor in Paradise flogen Aurelio Savina (41) und Samantha Justus (29) sofort aufeinander. Direkt nachdem der Vollblutitaliener die Influencerin erblickte, machte er ihr den Hof. Doch wegen der Erotikvergangenheit des Moderators krachte es zwischen dem angehenden Traumpaar. Was die Zuschauer jedoch nicht sahen: Das war nicht der einzige Streitpunkt in der Kuppelshow. Auch wegen Sams Kind bekamen sie sich in die Haare.

Wie eine ihrer Mitkandidatinnen nun gegenüber Bild mitteilte, hätte der Sänger ein großes Problem mit der Netzpräsenz von Samanthas Sohnemann: Die Hamburgerin postet beispielsweise auf Instagram Fotos von sich und ihrem 20 Monate altem Spross. "Das geht gar nicht", habe der 41-Jährige der jungen Mutter einreden wollen. Schließlich laufe sie somit Gefahr, dass Pädophile diese Bilder sehen. Doch warum wurde die Szene nie gezeigt? RTL erklärte dem Boulevardmedium: Der Sender konnte das komplexe Thema nicht passend und umfassend zusammenschneiden und ließ es daher lieber komplett weg.

Trotz der verbalen Schelte ihres TV-Flirts will die 29-Jährige nichts an ihrem Web-Verhalten ändern. "Es ist als Mutter meine Entscheidung, wie ich mein Kind zeige. Und das tue ich mit großer Vorsicht und bin mir über Gefahren durchaus bewusst", habe Sam klargestellt. Zudem habe ihr die Einmischung von Aurelio in ihre Familienangelegenheiten sehr missfallen.

Instagram / samantha_justus Samantha Justus in Hamburg

Anzeige

Instagram / aurelio_savina_ Aurelio Savina, "Bachelor in Paradise"-Kandidat

Anzeige

Instagram / samantha_justus Samantha Justus mit ihrem Sohn Ilja Justus

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de