Für Chryssanthi Kavazi (30) beginnt der Baby-Countdown! Die Geburt ihres ersten Kindes steht kurz bevor. Und auch die letzten Wochen ihrer Schwangerschaft genießt die GZSZ-Darstellerin in vollen Zügen. In den sozialen Netzwerken gibt sie ihren Followern regelmäßig Updates und postet Fotos ihres wachsenden Babybauchs. Bei einem Event präsentierte sich die Schauspielerin nun im sexy Leo-Look, der ihre Schwanger-Kurven perfekt in Szene setzte.

Während viele werdende Mamas die letzten Wochen der Schwangerschaft total zu schaffen machen, scheint Chryssanthi noch voller Energie zu sein. Als sie am Mittwochabend in Berlin die Neueröffnung einer Douglas-Filiale besuchte, legte sie einen echten Wow-Auftritt hin. Ihren kugelrunden Babybauch betonte die 30-Jährige mit einem engen, schwarzen Kleid. Dazu kombinierte sie eine wadenlange Strickjacke mit Leo-Print – und strahlte bis über ganze Gesicht.

Der Animal-Style hat es Chryssanthi offenbar angetan. Schon als sie ihren GZSZ-Kollegen vor wenigen Wochen einen Besuch am Set abstatte, trug sie ein Leo-Kleidchen – genau wie vergangene Woche, als sie mit ihrem Mann Tom Beck (41) bei einem Event auf dem roten Teppich posierte.

SplashNews.com Chryssanthi Kavazi bei der Neueröffnung einer Douglas-Filiale in Berlin

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde und Chryssanthi Kavazi

Defrance / SplashNews.com Chryssanthi Kavazi und ihr Mann Tom Beck

