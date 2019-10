Lauren Goodger (33) kann es einfach nicht lassen. Der Star aus der britischen Fernsehsendung "The Only Way Is Essex" ist dafür bekannt, ihrem Aussehen mit dem ein oder anderen kleinen Eingriff gerne mal nachzuhelfen. Gerade von Lipfillern scheint die 32-Jährige angetan zu sein. Doch nachdem Lauren jetzt ein neues Selfie gepostet hat, flehen ihre Follower sie an, endlich mit den Lippenaufspritzungen aufzuhören!

Auf dem Foto, das der TV-Star bei Instagram teilte, sehen ihre Lippen voller als je zuvor aus. Für viele ihrer Fans ist das langsam zu viel, wie sie in zahlreichen Kommentaren zum Ausdruck bringen. "Oh mein Gott Lauren, was hast du mit deinen wunderschönen Lippen gemacht", schreibt eine entrüstete Followerin. "Hör auf mit den Eingriffen, ich bitte dich", schreibt ein weiterer besorgter Fan. Erst im März hatte die Influencerin eigentlich geschworen, keine Unterspritzungen mehr in ihrem Gesicht machen zu lassen.

"Ich werde niemals wieder Filler in meinem Gesicht verwenden", hatte sie in einem Interview versichert, nachdem ein Eingriff an ihrem Kinn schiefgegangen war. Es scheint, als hätte sie dieses Vorhaben schon wieder über Bord geworfen.

Instagram / laurenrosegoodger Lauren Goodger, bekannt aus der Reality-TV-Show "The Only Way Is Essex"

Instagram / laurenrosegoodger Model Lauren Goodger, September 2018

Instagram / laurenrosegoodger TV-Star Lauren Goodger, August 2018

