In wenigen Augenblicken wird Heidi Klums (46) wohlbehütetes Geheimnis endlich gelüftet! Heute Abend findet die mittlerweile legendäre Halloween-Party des Models statt. Schon seit Stunden sitzt die Germany's next Topmodel-Jurorin in der Maske und bereitet sich auf ihren großen Auftritt vor. Schritt für Schritt können die Fans verfolgen, wie Heidi sich verwandelt – und das Kostüm scheint schon fast komplett zu sein.

Die Fans munkelten bereits, ob Heidi in diesem Jahr als Frankensteins Monster, Alien oder Zombie gehen wird – und mit ihrer Vermutung liegen sie offenbar goldrichtig. Auf ihrem Instagram-Profil gibt die 46-Jährige aktuell immer mehr preis. Auf den zahlreichen Fotos und Videos sieht man, wie an Heidis Körper Schrauben befestigt und Innereien perfekt in Szene gesetzt werden. Außerdem hat die Halloween-Queen bereits ihre Kopfbedeckung verpasst bekommen, die wirklich zum Gruseln ist!

Auch wenn das Kostüm noch nicht recht einzuordnen ist, die Community feiert den Look schon jetzt. "Keine Ahnung, was das genau sein soll, aber es sieht echt mega-krass aus", freut sich ein User – und zahlreiche andere Follower stimmen begeistert zu.

Kristin Callahan/ACE Pictures / SplashNews.com Heidi Klum, Halloween 2019

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Halloween 2019

Kristin Callahan/ACE Pictures / SplashNews.com Heidi Klum, Halloween 2019

