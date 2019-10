Der Tag der Tage ist gekommen – in wenigen Stunden findet endlich wieder Heidi Klums (46) legendäre Halloween-Party statt! Schon seit einer Weile rätseln die Fans, in welches Kostüm das Model in diesem Jahr schlüpfen wird. Schließlich sind ihre Grusel-Looks immer superspektakulär und werden extrem aufwendig produziert. Was die Blondine für heute Abend geplant hat, bleibt natürlich bis zum Schluss topsecret – doch als kleinen Vorgeschmack hat Promiflash jetzt Heidis Halloween-Kostüme auf einen Blick zusammengefasst.

2000 ging die heute 46-Jährige mit ihrer Halloween-Sause an den Start – und damals hielt sie sich mit ihrem Outfit tatsächlich noch zurück. Sie hüllte sich in ein schwarzes Latex-Kleid und machte als Gothic-Braut das Event unsicher. Auch in den Jahren darauf waren ihre Kreationen vergleichsweise eher unspektakulär. Zwar ritt sie 2001 als blutige Lady Godiva über den roten Teppich, doch an ihre aktuellsten Kostüme kommt das wohl noch lange nicht ran. Bei der dritten Auflage ihrer Halloween-Party wurde es dann ziemlich sexy – sie erschien als verruchter Cartoon-Charakter Betty Boop inklusive Po à la Kim Kardashian (39). Nachdem sie sich daraufhin in eine griechische Alien-Göttin, in eine Hexe mit Skelett auf dem Rücken und in einen Vampir verwandelte, sorgte die Model-Mama 2006 mit ihrer Kostümierung für mächtig Aufsehen. Heidi kam als verbotene Frucht – und hinter der sündigen Apfelschale verbarg sich übrigens ein ganz besonders süßer Kern: Sie war zu diesem Zeitpunkt im achten Monat schwanger.

Es folgten Heidi als Kätzchen, Hindu-Göttin Kali, düsterer Raabe, Superhero – bis sie 2011 den Vogel abschoss! Die Germany's next Topmodel-Jurorin wurde auf einem OP-Tisch über den Red Carpet gerollt und ging als gehäutete Leiche. Im selben Jahr fand ihre Party sogar gleich zweimal statt und deshalb musste auch eine zweite Verkleidung her: Diesmal setzte sie auf ein Affen-Kostüm. Nachdem sich Heidi 2012 als Kleopatra versuchte, landete sie kurz danach mit ihrem legendären Granny-Style ihren nächsten Clou. Aber natürlich machte die Vierfach-Mama in den darauffolgenden Jahren auch als bunter Schmetterling, Jessica Rabbit, Werwolf aus Michael Jacksons (✝50) berühmten "Thriller"-Video und als Disney-Figur Fiona eine extrem gute Figur. Nur ein Kostüm musste in der Vergangenheit viel Kritik wegstecken: Heidi schlenderte 2016 als Heidi über den Teppich – im Schlepptau sechs blonde Klone.

SplashNews.com Heidi Klum als Lady Godiva, 2001

Getty Images Heidi Klum als Betty Boop, 2002

Getty Images Heidi Klum, Halloween 2003

Getty Images Heidi Klum auf ihrer Halloween-Party 2004

Getty Images Heidi Klum auf ihrer Halloween-Party 2005

Getty Images Heidi Klum, Halloween 2006

Getty Images Heidi Klum, Halloween 2007

Getty Images Heidi Klum als Göttin Kali, Halloween 2008

Getty Images Heidi Klum auf ihrer Halloween-Party 2009

SplashNews.com Heidi Klum als Transformer, Halloween 2010

SplashNews.com Heidi Klum auf ihrer Halloween-Party 2011

Ivan Nikolov/WENN.com Heidi Klum als Affe an Halloween 2011

Getty Images Heidi Klum, Halloween 2012

Getty Images Heidi Klum, Halloween 2013

Getty Images Heidi Klum, Halloween 2014

Getty Images Heidi Klum, Halloween 2015

Getty Images Heidi Klum auf ihrer Halloween-Party, 2016

Getty Images / Slaven Vlasic Heidi Klum an Halloween 2017 in New York City

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz an Hallowenn 2018



