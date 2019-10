Christin Kaeber amüsiert sich über ihre Schwanger-Kilos! Die Influencerin überraschte ihre Fans erst Mitte Oktober mit den plötzlichen Baby-News. Zusammen mit ihrem neuen Freund Leons erwartet sie ihr allererstes Kind. Von der Schwangerschaft erfuhr die brünette Schönheit selbst erst im TV-Format Survivor, wo sie als Teilnehmerin um 500.000 Euro Preisgeld kämpfte. Mittlerweile kämpft die Influencerin allerdings mit noch ganz anderen Dingen – wie zum Beispiel mit ihren Schwanger-Pfunden!

Auf ihrem Instagram-Kanal nimmt Christin ihre Follower mit in ihren neuen Alltag als werdende Mama. Und nach einigen Monaten des Schwanger-Seins kämpft sie eben, genauso wie jede andere Frau, mit den körperlichen Veränderungen. "Wenn eines wie verrückt wächst, dann ist es mein Hintern. Ich habe noch nie in meinem Leben so einen Po gehabt, der sprengt sogar die Nähte meiner Hosen" , erzählt sie in ihrer Story ganz offen und hält dabei amüsiert eine zerrissene Leggings in die Kamera.

In einer längeren Erklär-Runde in ihrer Instagram-Story ging die Bald-Mama auch näher auf ihre Risiko-Schwangerschaft ein. Denn dadurch, dass die Bedingungen während der TV-Show so extrem gewesen seien, wie eine niedrige Essens-Zufuhr und ein hohes Stress-Level, müssten zurück in Deutschland erst mal gewisse Kontrolltermine wahrgenommen werden. Trotz aller Umstände ginge es dem Baby aber bestens, gibt die Mama selbst Entwarnung.

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber mit ihrem Freund

Instagram / christinkaeber Christin Kaebers Leggings

Instagram / christinkaeber Leons und Christin Kaeber

