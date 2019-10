Nach zwei Monaten war alles aus! US-Amerikaner Tyler Cameron bandelte kurz nach seinem Rausschmiss bei der amerikanischen Version der Bachelorette mit Supermodel Gigi Hadid (24) an. Die inoffizielle Beziehung des Zweitplatzierten und der Beauty hielt leider nur knapp 8 Wochen. Das Ex-Paar gab bereits bekannt, dass sie sich einvernehmlich getrennt haben und noch gute Freunde sind. Tyler packte nun in einem Interview aus, warum es zwischen den Turteltauben am Ende nicht geklappt hat.

"Es war keine schlimme Trennung, wir beide befinden uns nur in unterschiedlichen Lebensphasen," öffnete sich der Reality-TV-Star gegenüber People. Er respektiere seine Ex-Freundin sehr und er sei froh, eine so großartige Person getroffen zu haben. Tyler sieht die kurze Liaison mit Gigi und die Trennung positiv und erklärte: "Ich habe eine Freundin dazu gewonnen."

Gegenüber Reality Check gestand sich Tyler ein, dass er jeden Tag viel Neues über sich lernt und auch in Zukunft bereit für Dates wäre. Er sagte allerdings auch: "Im Moment bin ich an einem Punkt angelangt, an dem ich nicht wirklich über Beziehung sprechen will." Er möchte sich zur Zeit nur auf sich konzentrieren.

BFA / Actionpress Tyler Cameron, Oktober 2019

Backgrid / Actionpress Gigi Hadid in New York, Oktober 2019

TheImageDirect.com / Action Press Tyler Cameron und Gigi Hadid, August 2019

