Rutscht Ben Affleck (47) wieder in die Sucht ab? Eigentlich schien alles so, als hätte er seine Alkohol-Abhängigkeit fürs Erste überwunden. Erst kürzlich feierte der Schauspieler seine einjährige Abstinenz. Doch dann tauchten vor einigen Tagen wieder besorgniserregende Bilder auf. Zuletzt wurde er betrunken am Pokertisch abgelichtet. Zwar beteuerte Ben gegenüber Paparazzi, sich von einem Fehltritt nicht aus der Bahn werfen lassen zu wollen. Seine Freunde machen sich aber dennoch große Sorgen um die Gesundheit des Schauspielers!

Offenbar ist Bens engeres Umfeld nicht so davon überzeugt, dass es bei einem Fehltritt bleiben wird. Das behaupteten nun Insider gegenüber UsWeekly: "Die Leute, die sich wirklich für Ben interessieren, wissen, wohin das führt." Aufgrund früherer Verhaltensmuster befürchten sie, dass der Hollywood-Star sich erneut in einen Entzug begeben muss. "Wenn er keine Hilfe bekommt, wird es nicht mehr möglich sein, ihn zu stoppen", deutete die Quelle weiter an.

Andere Insider gaben sich gegenüber HollywoodLife deutlich optimistischer. "Ben ist wieder auf einem guten Weg nach seinem Ausrutscher in der besagten Nacht. Und er möchte nicht, dass irgendwer die Schuld bekommt, für das, was passiert ist. Er hat die Entscheidung alleine getroffen", erklärte ein Informant dem Portal. Von der Abhängigkeit wegzukommen sei kein Leichtes, aber der 47-Jährige lerne jeden Tag dazu. "Der letzte Rückfall wird aus etwas Schlechtem etwas Gutes machen. Er hat erkannt, dass es nicht nur ihn betrifft. Jeder Tag ist ein Kampf und er ist ein Kämpfer." Ben freue sich darauf, seinen Liebsten zu beweisen, dass er es schaffen kann.

ActionPress/Backgrid Ben Affleck und Katie Cherry bei einem Pokerspiel

Snorlax / MEGA Ben Affleck im Oktober 2019

MEGA Ben Affleck im Oktober 2019

