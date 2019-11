Dana (51) und Til Schweiger (55) galten jahrelang als Traumpaar, bis sie sich im November 2005 endgültig trennten. In ihrer Autobiografie "Im Herzen barfuß – Das Leben, die Liebe, meine Familie und ich" verarbeitet die vierfache Mama das Beziehungsaus. Seit der Trennung war die Unternehmerin nicht mehr offiziell in festen Händen – in einem Interview erklärt Dana jetzt, warum sie nach Til keinen Mann an ihrer Seite mehr hatte!

Im Interview mit Bild erklärt die 51-Jährige, warum sie seit Langem keinen Freund hat. "Ich habe bewusst versucht, meine Beziehungen erst mal abzuchecken, ob sie überhaupt ernsthaft sind. Ich wollte nicht jeden zweiten Partner meinen Kindern vorstellen – und dann ist es nach sechs Monaten wieder vorbei", gibt Dana offen zu. Zwar habe die US-Amerikanerin bereits einige Beziehungen gehabt, doch mit den Kindern und der Arbeit sei nicht viel Zeit für etwas Ernsthafteres gewesen.

Doch wie sieht es aktuell bei Dana aus – ist sie vielleicht wieder verliebt? "Es ist kompliziert... Im Moment ist es noch nicht eindeutig definiert. Sagen wir so: Es gibt jemanden in meinem Leben, der mir wichtig ist", offenbart das ehemalige Model etwas schüchtern im Gespräch.

Getty Images Dana und Til Schweiger beim Bayerischen Filmpreis 2005

Anzeige

Instagram / danaschweiger Dana Schweiger, Unternehmerin

Anzeige

Ot, Ibrahim / ActionPress Dana Schweiger im November 2011

Anzeige

Glaubt ihr, dass Dana ihren Vielleicht-Freund bald der Öffentlichkeit vorstellt? Ja, mit Sicherheit! Nein, ich denke nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de