Im September 2016 sollte sich das Leben von Miriam Höller (32) komplett verändern: Ihr Verlobter Hannes Arch (✝48) kam bei einem Helikopter-Absturz ums Leben. Der einstigen Germany's next Topmodel-Kandidatin wurde mit einem Mal der Boden unter den Füßen weggerissen. Den Tod ihres geliebten Partners verkraften? Eine schier unglaubliche Herausforderung! Inzwischen blickt die Moderatorin aber wieder nach vorne, hat sogar an Stärke gewonnen – sich noch immer selbst bemitleiden kommt für Miriam gar nicht infrage.

"Trauer ist Egoismus", lautete ein konkretes Statement bei Instagram. "Wir konzentrieren uns oft auf das, was wir verloren haben. Auf das, was uns glücklich gemacht hat und nicht mehr in unserem Leben ist", erläuterte die Blondine weiter. Doch das sei falsch: "Stattdessen sollten wir das Leben akzeptieren, wie es ist. Die Spielregeln kannten wir doch vorher, haben sie nur nicht ernst genommen." Anstelle von bitteren Erinnerungen an vergangene Zeiten solle man die schönen Momente wertschätzen.

Weiter erklärte Miriam, dass es einfach sei, in der "Opferrolle" zu verweilen. "Anstrengender, aber viel schöner ist es, Eigenverantwortung zu übernehmen, sich neu zu erfinden, sein Leben neu zu gestalten und die Zeit wertvoll zu nutzen, die einem noch bleibt", stellte die 32-Jährige klar.

Facebook / Miriam Höller Miriam Höller und Hannes Arch

Instagram / miriamhoeller Miriam Höller im August 2019

Instagram / miriamhoeller Miriam Höller, Model und Moderatorin

