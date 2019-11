Zu wenig Schlaf gehabt? In den vergangenen Wochen schien es mit Justin Bieber (25) so stark bergauf und bergab zu gehen, wie noch nie zuvor. Ende September feierte der Popstar mit seiner Liebsten Hailey (22) seine kirchliche Hochzeit – kurze Zeit später machten sich seine Fans allerdings wieder Sorgen um ihn, denn Fotografen hatten ihn mit einer Infusion gesichtet. Am Mittwoch war der "What Do You Mean"-Interpret in Beverly Hills unterwegs und machte erneut einen erschöpften Eindruck.

Wie so häufig erwischten Paparazzi den Sänger in seiner eigenen Modekollektion drew. Vor dem Montage Hotel in Los Angeles telefonierte er und wirkte hinterher müde und abgespannt. Schnell ist seine Fan-Gemeinde nach solchen Bildern in heller Aufruhr, immerhin hatte Justin Anfang September gestanden, heftige Drogenexzesse erlebt zu haben. Außerdem mache er eine Therapie gegen seine Depressionen.

Der 25-Jährige selbst postete einen Tag später Eindrücke seines Halloween-Abends. Zum Gruselfest hatten Justin und Hailey Wasser-Eis in der Nachbarschaft verteilt. Den Rest der Nacht verbrachte er offenbar gemütlich vor dem Fernseher. Kommt die Müdigkeit also eher von seiner Arbeit? Immerhin kündigte der Chartstürmer an, für mehr Likes auf Instagram vor Weihnachten ein neues Album zu veröffentlichen.

Backgrid / ActionPress Justin Bieber im Oktober 2019

Backgrid / ActionPress Justin Bieber im Oktober 2019

Backgrid / ActionPress Hailey und Justin Bieber im Oktober 2019

