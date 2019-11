Trautes Familienglück nach beunruhigendem Zwischenfall. Ben Affleck (47) ist eigentlich seit über einem Jahr trocken – die Hollywood-Bekanntheit hatte monatelang keinen Tropfen mehr angerührt. Am Wochenende dann aber der Schock für Freunde und Familie: Der Schauspieler wurde dabei abgelichtet, wie er völlig betrunken und wackelig auf den Beinen an einem Pokerspiel teilnahm. Nur zwei Tage danach scheint sich der 47-Jährige von seinem Ausrutscher, wie er selbst den Vorfall nennt, erholt zu haben. Der "Gone Girl"-Star verbrachte unbeschwerte Momente mit seiner Familie zu Halloween!

Am Donnerstag brachte Ben zusammen mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner (47) die gemeinsamen Kids Violet (13), Seraphina (10) und Samuel (7) zur Schule. Ihre begeisterten Sprösslinge trugen dabei schon ihre Halloween-Kostüme. Papa Ben und Mama Jen hielten sich dagegen zurück – und trafen im lässigen Jogger ein. Der Batman-Darsteller wirkte gelöst und glücklich, so wie er sich mit der Mutter seiner Kinder unterhielt, noch etwas verschlafen grinste er sogar den Paparazzi entgegen. Dennoch sah es auch so aus, also ob Jennifer ein ernstes Thema mit ihrem Ex zu besprechen hatte – ob sie ihn auf seine Alkoholeskapade angesprochen hat?

Während ihrer Ehe musste die gebürtige Texanerin zahlreiche Abstürze miterleben. Auch heute noch kümmert sich die Dreifach-Mama um ihren Verflossenen – sie brachte den betrunkenen Ben unter anderem vor einem Jahr in die Klinik und besucht ihn regelmäßig bei seinen Reha-Aufenthalten.

